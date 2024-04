Arnaldi-Ruud in tv | data - orari - canale e diretta streaming quarti Atp Barcellona 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Matteose la vedrà contro Casperneidi finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Finalmente un bel torneo con prestazioni importanti una dietro l’altra per il sanremese, che festeggia il primo quarto in un torneo di categoria 500. Troppa la differenza contro Trungelliti nel match di ottavi, per Matteo che ora avrà di fronte un avversario di tutt’altro spessore.sul rosso è cliente più che ostico ed è in fiducia dopo la finale raggiunta nel Principato di Monaco. C’è un precedente, risalente a circa un anno fa:vinse in due set sul rosso di Madrid. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 19 ...