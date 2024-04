Angelina Mango | il nuovo album è pokè melodrama

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel corso del concerto-evento “Pare una pazzia”, tenutosi ieri sera in un Fabrique di Milano completamente sold-out,ha annunciato l’uscita del suo primodi inediti: “”, già disponibile in preorder, arriverà in streaming e nei negozi di dischi il prossimo 31 maggio. Attraverso quattordici tracce, due delle quali presentate in anteprima proprio durante il live al Fabrique, il disco si propone di mettere in risalto una volta di più la versatilità della cantautrice di “Ci pensiamo domani”, in una commistione di generi e stili diversi, che sono anche il riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli che la musica amplifica, lascia esprimere al massimo o consola. Qualche settimana prima del rilascio di “”, ...