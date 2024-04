Acerbi appannato col Cagliari! Inzaghi cambia nel derby? Le opzioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024)non ha fornito la sua migliore prestazione colpotrebbe decidere dire in difesa nel: ledel tecnico CAMBIO –non ha fornito la sua migliore prestazione in Inter-. Al netto del tocco di braccio di Lapadula nell’azione del gol del pareggio dei sardi, il difensore è apparso molto distratto e non sul pezzo come aveva abituato negli ultimi due anni all’Inter., in vista delcol Milan, potrebbe decidere di dare un turno di riposo al difensore: per il, che può valere lo scudetto, il tecnico ha dueal centro della difesa. OPZIONE – La prima opzione riguarda l’impiego di de Vrij: l’olandese, in questa ...