Victoria Beckham compie 50 anni - gli strepitosi auguri del marito David

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ex Posh Spice,, oggi, mercoledì 17 aprile 2024,50tondi tondi. Per l’occasione suole ha fatto deglia mezzo social. Su Instagram, infatti, l’ex calciatore ha posta un video dolcissimo, che racchiude alcuni dei loro più bei ricordi: lei giovanissima, lei sul palco con le Spice Girls, incinta, attorniata dai figli, e tanti altri attimi molto romantici di coppia. “Buon compleanno alla mia bellissima moglie… Mentre ti avvicini a questo compleanno dovresti guardare indietro ed essere orgogliosa di quello che hai realizzato, ottenuto e di ciò che hai costruito, Posh Spice, donna d’affari e ovviamente moglie del capitano dell’Inghilterra. Ma il tuo più grande successo ...

