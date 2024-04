Sos libero mercato | Un momento critico per l’assenza di regole Quale piano d’azione?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dall’analisi di Confesercenti sulle difficoltà del commercio, la riflessione dei cinque candidati sindaco di Empoli che verrà pubblicata in forma integrale sul nostro portale www.lanazione.net/empoli. Ecco le risposte (candidati in ordine alfabetico) alla prima domanda posta dall’associazione di categoria. SIMONE CAMPINOTI "Il problema del commercio è frutto di una convergenza di problemi. Se per qualcuno non esistono, per altri ce ne sono anche troppe, ma ci sono anche responsabilità, ad esempio i negozi tradizionali che non sono mai riusicti a fare nemmeno gruppi di acquisto per essere più competitivi o a modificare i loro orari per venire incontro ai consumatori che non hanno tempo e alla fine comprano online, dove appunto non solo non esistono orari ma spesso si vende da paradisi fiscali con quindi meno costi. La soluzione non è una bacchetta magica, ma ...