Sheamus | “Durante la mia assenza ho preso in considerazione il ritiro”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nell’ultimo episodio di RAW,ha fatto il suo ritorno in WWE dopo otto mesi di. Il Celtic Warrior avevaparte all’ultimo match nella compagnia di Edge (Adam Copeland) prima di prendersi una pausa per curare alcuni problemi alla spalla e al collo. Lunedì notte, quindi,ha lottato e vinto un match molto duro contro Ivar, festeggiando così il suo ritorno e quello della sua storica theme song, Written in my face. Tramite un post su Instagram, l’ex campione WWE ha però rivelato un dettaglio molto particolare del suo percorso di riabilitazione:, infatti, ha dichiarato di averin seriail. A quanto pare, alcuni medici gli avevano sconsigliato il ritorno sul ring, ma l’irlandese non si ...