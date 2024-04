Sanità | al via l’ambulatorio di Diabetologia in sinergia tra Aoup e Asl

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pisa, 17 aprile 2024 – Ha preso il via nella Casa della Salute di Via Garibaldi a Pisa il primo ambulatorio congiunto tra Azienda USL Toscana nord ovest e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dedicato ai diabetici. Tutti i lunedì gli specialisti diabetologi delle due aziende si alterneranno per dare assistenza ai pazienti inviati dai medici di famiglia sia come presa in carico di prima diagnosi sia per necessità di approfondimento di persone con patologia già nota. “Con questo nuovo percorso – spiega Graziano Di Cianni, direttoreAzienda USL Toscana nord ovest – viene compiuto un altro passo avanti per la realizzazione della medicina di prossimità che prevede offerte all’interno delle sedi territoriali specificatamente dedicate ai pazienti cronici e basate su unafunzionale tra medici di famiglia e specialisti. Grazie alla ...

ANCONA Due h anno scelto la via del pensionamento (o addirittura del prepensionamento). Una è stata defenestrata dal Tribunale del Lavoro di Roma perché non possedeva i requisiti idonei... (corriereadriatico)

ANCONA Due h anno scelto la via del pensionamento (o addirittura del prepensionamento). Una è stata defenestrata dal Tribunale del Lavoro di Roma perché non possedeva i requisiti idonei... (corriereadriatico)

Matera, Ospedale Sant'Alfonso 'Spero in massiccia partecipazione all'Assemblea dei Sindaci' : L'occasione sarà utile per discutere del Sant'Alfonso Maria de' Liguori ma anche della Sanità in provincia di Benevento, in via generale e complessiva, sia per quel che riguarda l'aspetto della ...

Torre Annunziata, l'Ause Sporting Club conquista un oro e due argenti al torneo di pugilato: ... 'Priorità a famiglia, scuola e sanità' Il giovane Pugile ha le ideee chiare per il suo futuro, e ... Infatti la struttura sportiva sita in via Vesuvio 59 Torre Annunziata, non solo è una grande scuola ...