Rho | incidente fra auto e moto | grave ragazzo di 20 anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Rho (Milano) -stradale oggi mercoledì 17 aprile, intorno alle 13, a Rho. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, unciclista che percorreva la via Mattei verso la periferia, si è scontrato con una macchina all'altezza della via Fermi. L'impatto è stato violento e il centauro, undi 20residente a Vanzago, è sbalzato dallae ha fatto un volo di alcuni metri finendo sull'asfalto. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e un'medica. Il 20enne era in arresto cardiocircolatorio, è stato stabilizzato e dopo le prime cure mediche sul posto accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. La prognosi è ...