LIVE Freccia Vallone 2024 in DIRETTA | Kragh Andersen ha 1? di vantaggio a 40 chilometri dal traguardo

15.23 La Visma Lease a Bike ora sta lavorando per Tiesj Benoot. O almeno, l'unico gregario rimasto a sua disposizione. 15.22 La buona notizia per il gruppo è che ha smesso di piovere. La giornata rimane comunque fredda, ma almeno la situazione potrebbe solo migliorare. 15.20 40al! 15.19 Segnale importante: Ben Healy a tirare in gruppo. La EF Education-Easypost punta allora su Carapaz. 15.18 Ora è importante saper gestire le energie. Rimane la buonissima azione di, che vede il suo ...

Freccia Vallone 2024 in tv: dove vederla in diretta e in streaming - 88esima edizione, 198,6 km con il classico finale sul Mur de Huy. Assenti Van Der Poel e Pogacar. In corsa gli italiani Andrea Bagioli, Matteo Sobrero, Davide Formolo ...today