Fiorentina | domenica la sfida con la Salernitana | si parlerà di DIa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Boulaye Dia potrebbe rimanere in Serie A il prossimo anno. Lasonderà il terreno con laLaè ormai destinata alla retrocessione. A meno di miracoli sportivi, i campani la prossima stagione giocheranno in Serie B, salutando il più grande palcoscenico del calcio italiano con il 20esimo posto. Aspettando l’aritmetica, i tifosi

Momento critico e cruciale della stagione per la Juve, reduce da due serate dal sapore opposto contro la Lazio. Amaro in campionato con la sconfitta 1-0 firmata da Marusic nel tempo di recupero che ... (infobetting)

Momento critico e cruciale della stagione per la Juve, reduce da due serate dal sapore opposto contro la Lazio. Amaro in campionato con la sconfitta 1-0 firmata da Marusic nel tempo di recupero che ... (infobetting)

Momento critico e cruciale della stagione per la Juve, reduce da due serate dal sapore opposto contro la Lazio. Amaro in campionato con la sconfitta 1-0 firmata da Marusic nel tempo di recupero che ... (infobetting)

cagliari, Ranieri: "Juve micidiale in ripartenze e palle inattive" - "Equilibrio per non farsi travolgere dall'euforia da una parte e dallo sconforto dall'altra". Parole quasi da filosofo greco. In realtà è ...sportmediaset.mediaset

Morti sul campo, la lunga strage dei calciatori traditi dal cuore - ROMA – Renato Curi, Piermario Morosini, Davide Astori, Giuliano Taccola, Marc-Vivien Foe, Miklos Feher, Andrea Cecotti, Antonio Puerta, Phil O’Donnell, Naoki Matsuda, Bernardo Ribeiro, Patrick Ekeng.dire

Firenze, Cosimo I de’ Medici rivive nel Salone dei Cinquecento: lo spettacolo di living history - Il Comune di Firenze e MUS.E propongono, nel Salone dei Cinquecento, l’evento dedicato al granduca Cosimo I, “padre” della Toscana moderna, nella ricorrenza della sua morte avvenuta proprio il 21 ...055firenze