ESCLUSIVA IN ? Satriano | parla l’agente | «Siamo abbastanza felici Futuro? Ne parleremo a maggio!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’agenzia di Martin, All Iron Sports, hato a Inter-News.it del suo assistito, al momento in forza al Brest. L’uruguaiano è di proprietà dell’Inter. CAMPO E? Martinsta disputando una buonissima stagione in prestito al Brest. Il giocatore uruguaiano, classe 2001, è di proprietà dell’Inter e la scorsa estate ha lasciato Milano per giocare in prestito in Francia. Al momento, il suo bottino è di cinque reti in 28 partite stagionali, tre in Ligue 1 e due in Coppa di Francia. Un rendimento positivo, che sta giovando anche al suo Brest, secondo in campionato a quota 53 punti e alle spalle del PSG capolista avanti di dieci lunghezze. La squadra di Marc Le Roy sta sorprendendo e punta con forza ad una qualificazione alla prossima Champions League. A proposito di, la ...