Doveva scontare la pena detentiva ma era in giro a Sarzana | arrestato dalla polizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(La Spezia) 17 aprile 2024 - Gli agenti del commissariato didihannoper i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 37 anni di origine nordafricana, già conosciuto alle forze dell’ordine, che stava importunando con offese e minacce i passanti che spaventati hanno chiesto aiuto. Una volta intervenuti i poliziotti della volante hanno faticato non poco a condurlo in commissariato distante poche centinaia di metri per procedere all’identificazione. Ma anche negli uffici l’atteggiamento è rimasto minaccioso e aggressivo sferrando pugni e calci agli agenti riuscendo anche a colpire un operatore alla gamba. E’ stato cosìe condotto in carcere. Stessa sorte per uno straniero sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso ...

Arezzo, 6 marzo 2024 – Doveva scontare 4 anni di carcere . La polizia di Stato lo ha trovato alla guida di un’auto in possesso di droga. L’uomo Doveva scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione, e ... (lanazione)

Bormio (Sondrio), 9 aprile 2024 – I Carabinieri della Stazione di Sondalo hanno arrestato un 35enne italiano residente nella provincia di Caserta, il quale deve espiare due anni di reclusione per il ... (ilgiorno)

BASSANO - Condannato per rapina viene intercettato in città: ... per il quale doveva ancora scontare una pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione. Di conseguenza, il cittadino georgiano è stato immediatamente arrestato e portato presso la casa Circondariale di ...

Aggressione ad un operatore della Caritas, 36enne condannato a 2 anni e 8 mesi: Ora Sharif, in carcere a Treviso dove deve scontare un anno e otto mesi per una tentata rapina ...legale aveva però rinunciato e l'uomo era così approdato al processo davanti al collegio in cui doveva ...