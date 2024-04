Chi è Dua Lipa | popstar britannica finita suo malgrado su Chi l’ha visto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Duaè una cantante, musicista e attricedi origini albanesi del Kosovo. Nasce a Londra il 22 agosto del 1995 sotto il segno del Leone, da Dukagjine Anesa Rexha, emigrati nel 1992 da Priština. Fidanzata da qualche tempo con l’attore Callum Turner, sarà presto in tour, che partirà da Berlino il 5 giugno prossimo e si chiuderà il 17 ottobre nella città natia, senza toccare l’Italia. Duafigura tra le 100 persone più influenti al mondo secondo Time. Primato sancito dalla presenza dell’artista sulla copertina del prestigioso quattordicinale in uscita il 29 aprile. A scrivere l’articolo, una leggenda della musica: Patti Smith. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA(@dua) La ventinovenne ...

Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2024 /26: i titoli vanno dichiarati, salvo poche eccezioni. Vediamo quali. L'articolo Aggiornamento graduatorie GPS 2024 /26: titoli si ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite INTERPELLI . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui ... (orizzontescuola)

Rimpolpare il personale dell’amministrazione fiscale è uno dei tasselli fondamentali per una seria lotta all’evasione e per rianimare l’inefficace sistema della riscossione. Al momento però la ... (ilfattoquotidiano)

EUROPA/ROMANIA - I partecipanti alla Conferenza dell’Infanzia missionaria d’Europa incontrano e ringraziano i bambini missionari di etnia Rom - Bucarest (Agenzia Fides) – quarantatré delegati. provenienti da 25 Paesi europei hanno preso parte alla Conferenza dell’Infanzia Missionaria d’Europa (CIME) svoltasi in Romania, iniziata il 7 aprile a ...fides

Diocesi: Cefalù, festa per l’istituzione di 70 nuovi ministri. Il vescovo Marciante, “rinnovato slancio missionario” - Giorno di festa per tutta la Chiesa diocesana di Cefalù per l'istituzione di 70 nuovi ministri, tra accoliti, lettori, catechisti e ministri straordinari della Comunione, durante la celebrazione eucar ...agensir

Juventus, lo sfogo su Allegri costa caro: Chiesa verso la panchina - In casa Juventus si fa sempre più intricata l a situazione di Federico Chiesa. Le parole pronunciate dall’esterno azzurro al momento del cambio con il Torino potrebbero costargli caro: come riporta La ...footballnews24