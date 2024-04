Cartello antiracket davanti cantieri edili nel Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn pattoper l’zia è stato sottoscritto alla Camera di Commercio dal presidente Tommaso De Simone, dal presidente dell’associazione“Sos Impresa” Caserta Maurizio Pollini e dal presidente regionale “Sos Impresa – Rete per la legalità della Campania” Luigi Cuomo; un patto che dà la possibilità alle impreseaderenti di affiggere fuori al cantiere unmolto esplicito, con la scritta “questa impresa ha aderito al pattocon le forze dell’ordine”, un chiaro monito per gli estorsori dei clan di camorra, che possa dissuaderli. Ma anche un invito alle aziende a denunciare il pizzo o anche l’usura, visto che di segnalazioni allo sportello Sos Impresa ne arrivano parecchie, ma poi gli sfoghi telefonici non si ...