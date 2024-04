Calcio giovanile ’Genitori contro figli’ in via Del Campo | evento riuscito in memoria di Corallini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il ricordo del presidente Alfredo, scomparso qualche settimana fa, è ancora più vivo che mai in casa Acli San Luca San Giorgio. Tanto che nei giorni scorsi alle 10,30 sul terreno di gioco di via Delsi è svolta una partita in suo onore. Un innon ufficiale ma particolarmente simbolico, che ha messo di fronte genitori e figli. Del resto,ha sempre trasmesso con semplicità i propri valori di sportività, impegno sociale, lealtà e vita che i genitori dell’Acli San Luca San Giorgio vogliono trasmettere ai propri figli. Ecco quindi un primo esempio concreto dei suoi insegnamenti: considerando l’importanza che ha sempre dato alla famiglia, i genitori dei ragazzi classe 2012 hanno organizzato una partita dii figli, una sorta di primo ...