Benessere mentale quasi in crisi | 2 lavoratori su 10 sono al burnout

Friday for Future, in piazza a Genova anche una nonna di 88 anni - Staffetta tra generazioni in piazza a Genova per la manifestazione promossa da Friday for Future. In piazza De Ferrari si sono infatti trovati nonna Franca, 88 anni e sua nipote Maya, che di anni ne h ...ansa

Salute mentale: boom di richieste di aiuto a Telefono Amico - Problemi di salute mentale: boom di richieste di aiuto a Telefono Amico. Il 21/04 la sfida social per la Giornata mondiale della creatività.ok-salute

Discriminazione e salute mentale delle persone LGBTQ+: ancora nessun dato - In questi giorni la rivista medica The Lancet ha pubblicato un ampio lavoro di analisi della letteratura sulla salute mentale delle persone LGBTQ+, e in particolare sull’impatto che lo stigma sociale ...infoilsole24ore