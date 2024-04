Wta Stoccarda 2024 | il derby è senza storia | Paolini domina Errani 6-1 6-0 in 47? di gioco

(Di martedì 16 aprile 2024) Jasminefa un sol boccone di Sarae accede agli ottavi di finale del ricco WTA 500 di. Iniziaintoppi il cammino dell’attuale numero 14 del ranking mondiale, cheilcontro l’amica e compagna di doppio con lo score di 6-1 6-0 in appena 47 minuti di. Il punteggio e la durata dicono tutto di un incontro che di fatto non c’è stato: superiore dal primo all’ultimo punto la tennista toscana, che giovedì attende la vincente della sfida tra Ons Jabeur e la russa Ekaterina Alexandrova. “Ho giocato molto bene, solo pochi errori in tutta la partita. Sono contenta di come ho condotto il match – ha spiegato Jasmine al termine del match -. Sara? Non era facile giocare contro una giocatrice che ti conosce così bene. Sono felice di aver ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Errani , incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024 . Secondo confronto in carriera tra le due azzurre, che vanno a caccia del pass per ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Errani , incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024 . Secondo confronto in carriera tra le due azzurre, che vanno a caccia del pass per ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Errani , incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024 . Secondo confronto in carriera tra le due azzurre, che vanno a caccia del pass per ... (sportface)

ATP e WTA, gli italiani in campo martedì 16 aprile: Cobolli affronta Nadal! - Per quanto riguarda il femminile, ci sarà il derby tra Jasmine Paolini e Sara Errani: compagne di doppio e amiche, si troveranno al primo turno del prestigioso del WTA 500 di Stoccarda. Scenderà in ...tennisitaliano

Derby azzurro per Jasmine Paolini e sfida all’amica Sara Errani - Talvolta il sorteggio è beffardo per non dire crudele. Così nel primo turno del WTA 500 di Stoccarda Jasmine Paolini si troverà di fronte oggi (ore 12,30) Sara Errani, amica e rivale nonchè compagna d ...noitv

Nadal-Cobolli all'ATP Barcellona: dove vedere in tv e streaming - Il match tra Flavio Cobolli e Rafa Nadal, valido per il 1° turno del torneo ATP 500 di Barcellona, si giocherà martedì 16 aprile alle ore 16 sulla pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis ...sport.sky