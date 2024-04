Volley | Nations League donne Velasco convoca 30 atlete

Milano, 5 aprile 2024 – Da lunedì 8 aprile prende il via la stagione della Nazionale di Volley Femminile . Le Azzurre puntano a fare bene alla Nations League , per conquistare di conseguenza la ... (ilfaroonline)

Volley, il dilemma del vice-Romanò per l’Italia: ballottaggio Bovolenta-Gironi, Rychlicki avrebbe fatto comodo - Le semifinali play-off scudetto si sono concluse domenica sera, e già ora l'attenzione si sposta sulla Nazionale, a soli quattro mesi dall'inizio dei Giochi olimpici. L'Italia deve ancora ufficializza ...oasport

Pallavolo Brasile – Douglas Souza rinuncia a tornare in nazionale - A stretto giro di posta, il martello Douglas Souza (che ha avuto una breve e non certo soddisfacente esperienza in SuperLega con la maglia di Vibo Valentia) ha dichiarato che non risponderà alla convo ...ivolleymagazine

Pallavolo Olanda – I 30 nomi scelti da Roberto Piazza per la stagione 2024 - Roberto Piazza, nella veste di commissario tecnico della nazionale olandese, ha comunicato i 30 atleti che saranno convocati per la Nazionale maschile. Non ci sono grandi sorprese, è praticamente la s ...ivolleymagazine