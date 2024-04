UN ANNO FA MORIVA A NEW YORK MARIO FRATTI

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 aprile 2024) Inaugurato all’Istituto Italiano di Cultura un Archivio in onore del grande drammaturgo abruzzese L’AQUILA – Unfa, il 15 aprile,nella sua bella casa al 146W della 55^ Strada di New, la città nella quale il grande drammaturgo aquilano viveva dal 1963. Aveva quasi 96 anni, che avrebbe compiuto a luglio: era infatti nato a L’Aquila il 5 luglio 1927. Personalità tra le più insigni e feconde del teatro mondiale,ha lasciato un grande vuoto nel mondo culturale non solo della Grande Mela, dove bastava direperché subito si pensasse a lui. Poteva tutt’al più capitare che ci si riferisse a Cuomo, l’ex governatore dello Stato di New, l’altroche comegodeva di ...