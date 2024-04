Torino | lotta alle sigarette Non si potrà più fumare all' aperto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 16 aprile 2024) Anon sipiùall’a una distanza inferiore di cinque metri da altre persone senza il loro consenso esplicito . Il divieto vale in ogni caso in presenza di bambini o di donne in gravidanza. A deciderlo, il Consiglio comunale che oggi ha approvato «la distanza di cortesia per i fumatori». La delibera approvata modifica il Regolamento di Polizia urbana e ricorda che «alcune...