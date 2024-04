Seth Rollins | il miglior attore coprotagonista

(Di martedì 16 aprile 2024) Wrestlemania XL è storia. Anzi, quest’edizione dello Showcase of Immortals l’ha proprio scritta, in maniera alquanto indelebile. E sarebbe facile, quest’oggi, avere un pensiero o un’opinione su alcuni protagonisti dell’incredibile coppia di main event che hanno chiuso la notte di sabato e di domenica. Potrei stare qui a tessere le lodi di un evento incredibile confezionato da Triple H e da tutti i suoi collaboratori, nessuno mi direbbe niente. Potrei fare un mega blog di ringraziamento nei confronti dell’unico ed inimitabile Roman Reigns, campione davvero indiscusso per 1316 giorni. Potrei, ma qualcuno l’avrà già fatto. Potrei discutere dell’incredibile The Rock che ci ha restituito uno degli heel più odiati della storia, in una versione più o meno edulcorata rispetto a vent’anni fa, in attesa delle sfide contro il nuovo campione e contro l’ex detentore del titolo, con ...

