Riforma voto in condotta e valutazione alla scuola primaria | le opposizioni insorgono contro il “ritorno all’indietro”

La riforma del Voto in condotta e sulla valutazione è stata approvata con modifiche, dalla Commissione Cultura del Senato e passa al Voto dell’aula di Palazzo Madama. Dunque, nei prossimi giorni il ... (orizzontescuola)

La Commissione Cultura del Senato ha approvato la riforma del voto in condotta , particolarmente voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e stralciata dal disegno di ... (open.online)

Si terrà martedì 16 aprile la discussione in Aula al Senato della Riforma del voto in condotta , delle sospensioni degli studenti e della valutazione della scuola primaria . La relatrice sarà Carmela ... (orizzontescuola)

voto in condotta, opposizione denuncia: destra cerca svolta autoritaria - Roma, 16 apr. (askanews) – Il ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti è composto “solo da tre articoli ma che intervengono pesantemente sulla scuola, il primo articolo in particolare ri ...askanews

Kuwait sceglie l'ex ministro del petrolio per formare il governo - Il governo si è dimesso un giorno dopo le votazioni del 4 aprile. Il primo ministro uscente, lo sceicco Mohammad Sabah al-Salem al-Sabah, si è rifiutato di assumere nuovamente l'incarico a causa delle ...ansa

Tajani, su Autonomia dibattito importante, credo voto più in là - "L'autonomia non deve essere una Riforma a vantaggio di uno e a svantaggio dell'altro. E pensiamo debba favorire tutti, da Bolzano a Pantelleria. Vigileremo per questo. Anche se ritengo che il voto sa ...quotidiano