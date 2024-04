Podismo Atletica Jesi | bronzo per Miriam Arcone Venturini al campionato regionali Allieve e Allievi

(Di martedì 16 aprile 2024) Nella gara a tempo, la classe 2007 è giunta terza allo scadere. Ottimo quarto posto anche per Giulio Pandolfi tra gli, 16 aprile 2024 – Continuano a regalarsi ottimi risultati i giovani podisti dell’. Sabato scorso 13 aprile, infatti, nella gara delregionaleallo Stadio della Vittoria di Tolentino,si è classificata al terzo posto nella competizione a tempo di 20 minuti. Piazzamento di prestigio anche per Giulio Pandolfi, giunto sul traguardo allo scadere dei 30 minuti al 4° posto. L’allieva ha percorso una distanza complessiva di quasi 5 km (4985 metri), mentre l’allievo ha sfiorato circa 8,5 km (8416 m)., classe ...

