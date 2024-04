perché la chimica di questo lago vulcanico unico è importante

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 aprile 2024) La Passione per i Vulcani: Un Racconto Personale Cresciuto ammirando l’imponente vulcano Merapi a Yogyakarta, in Indonesia, il Dr. X ha dedicato la sua carriera alla ricerca sui vulcani e ai rischi geologici. Ildi Ijen: un EcosistemaIl vulcano Ijen, situato nell’est di Giava, ospita ilacido più grande al mondo, con un pH estremo di 0,2. La sua composizionevaria in base all’attività vulcanica e può rappresentare un pericolo per l’area circostante in caso di eruzione. Monitoraggio Avanzato per la Sicurezza Il team di scienziati di Yogyakarta utilizza sensori automatici per monitorare costantemente L'articolo proviene da News Nosh.