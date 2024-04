Perché Damon Albarn si è giustamente incazza** al Coachella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) “Cantate! Caz*o!”. Mistersi è arrabbiato sul serio. Lo scorso 13 aprile i Blur si sono esibiti al, il celebre festival che ogni anno si tiene a Indio, in California. Nonostante la performance della band fosse stata inserita in uno degli slot più interessanti dell’intera giornata qualcosa è andato storto. Tredici le canzoni, inclusi classici degli anni Novanta come “Girls & Boys“, “Popscene” e “Song 2“, hanno fatto da set della band inglese sul palco principale; anche se il live è stato inserito tra l’esibizione dei Sublime e quello dei No Doubt.ha iniziato con St. Charles Square , il singolo tratto dall’ultimo album della band The Ballad of Darren, poi ha proseguito con i classici dei Blur. Quando è arrivato il momento di Girls & Boys,ha provato a far ...