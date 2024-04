Nati | Non posso lasciare il lavoro a metà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Casola Valsenio sarà candidato per il centrosinistra l’ingegnere Maurizio, attuale vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici. In tale ruolo ha affrontato quella che è stata la sfida più grande per il paese di Casola che, a seguito degli eventi franosi del maggio scorso, si trovava con 90 km di strade interrotte e 120 persone isolate, una situazione di prima emergenza che si è protratta sino a luglio dello stesso anno. E che è continuata nella ricostruzione delle strade, seguita dalla messa in sicurezza attualmente in corso, chesta seguendo sia direttamente riguardo ai lavori che tenendo i rapporti istituzionali a livello provinciale e regionale. "Sono molto stanco – afferma– ma non potevo non accettare la candidatura per non tradire la fiducia che in questi giorni mi ...