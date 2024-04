Napoli | errore di Meret | nuovo allenatore | costruzione della manovra dal basso a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 aprile 2024) Zoff: ”Una mia idea sulladal. E’ giusto rischiare così tanto? Quando l’azione riparte dal portiere è molto rischioso. Comunque non sono contro la ripartenza dal, ma il portiere non deve rischiare” Zoff, De Maggio, Branca, Corbo, Parlato, Foschi, Pellegatti, Pellissier e Vigliotti sono intervenuti asulle frequenze di a Kiss Kissper parlare dell’dicontro il Frosinone, delsquadra azzurra, di Conte e di tanto altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com Dino Zoff,, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista fatta a ...