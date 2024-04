Milan | Furlani | “Partiamo sempre per vincere | ma non si può riuscire tutti gli anni”

(Di martedì 16 aprile 2024) L’amministratore delegato delGiorgioparla ai microfoni di Dazn nel talk show ‘Supertele’. Si comincia da un giudizio sulla stagione: “Troppo presto. Vediamo questo ultimo mesetto. Stiamo facendo bene rispetto allo scorso anno. Siamo 12 punti avanti rispetto a un anno fa. Peccato essere usciti dalla Champions, ma il girone era difficile. Noiper. Il nostro lavoro è quello di dare al mister la squadra più competitiva possibile per raggiungere certi traguardi. Ilparteper. La verità è che non ci si puògli. Con il Newcastle siamo stati sfortunati, con il Borussia Dortmund al ritorno eravamo condizionati dagli infortuni. La ...

