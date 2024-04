LIVE Efes Istanbul-Virtus Bologna 50-48 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | le V-nere rimangono a contatto | ultimi 10? decisivi

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia la frazione conclusiva ad: tutto è ancora da decidere! Va in archivio anche il terzo quarto: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 50-48 in favore dell’! 50-48 Lundberg va fin in fondo: -2! 50-46 Tripla di Tibor Pleiss – autore anche di tre stoppate: +4, time-out di Luca Banchi a -2’02” dalla terza sirena! Lundberg sbaglia il libero. 47-46 Clyburn appoggia al tabellone, ma si becca anche un fallo tecnico per proteste. 45-46 AWUDUUU ABAAAAASSS! CONTRO-SORPASSOOOOOOOO 45-43 Shane Larkin attacca il ferro: 12 punti per lui e +2! 43-43 LUUUUNDBEEEERGGG!! LA TRIPLA CHE VALE IL PAREGGIOOOOOO 43-40 Appoggio del giocatore americano ma di passaporto turco: ancora +3 ...

47-46 Clyburn appoggia al tabellone, ma si becca anche un fallo tecnico per proteste. 45-46 AWUDUUU ABAAAAASSS! CONTRO-SORPASSOOOOOOOO 45-43 Shane Larkin

