LIVE Arnaldi-Baez 5-7 | 7-6 | 0-0 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | dopo 150? | soluzione del giallo lontana 2° set INSPIEGABILE vinto dal ligure

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA LADI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 40-A Gratuito di rovescio in uscita dal servizio!! 40-40 Grande attacco di dritto lungolinea diche chiude con lo smash. A-40 Puniscecon il servizio e il dritto. 40-40 Lungo di poco il rovescio, comunque giustamente in spinta di. Non è un gratuito questo, quello sul 30-40 si. 40-A Pallata di dritto diagonale dell’azzurro!! 40-40 Set nuovo, errori vecchi. Dritto trattenuto in mezzo alla rete di. 30-40 Servizio, dritto e formalità. 15-40 Et voilà, doppio fallo (4°). 15-30 Altro ottimo rovescio lungolinea che dà il punto ad ...