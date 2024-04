L’Inter anti Milan nascerà da domani | una mossa è già sicura! ? Sky

(Di martedì 16 aprile 2024) Verso-Inter, il derby che può consegnare lo scudetto della seconda stella. A sei giorni di distanza, Inzaghi ha già una conferma. PROGRAMMA ? In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi aggiorna sulla situazione in casa Inter per il match contro il: «Oggi si è vista poca gente: Zanetti e un paio di giocatori. Dasi comincerà a pensare al derby di lunedì, in caso di vittoria sarà scudetto.ci si preparerà su quella partita. In tvorranno fare una grande partita, come Thuram, decisivo all’andata. Dacapiremo le mosse di Inzaghi, ovviamente due partiranno dal primo minuto: Lautaro Martinez e appunto Thuram». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

In occasione di Inter-Cagliari , Gianni Infantino era a San Siro con la dirigenza nerazzurra per tifare: il commento di Tommaso Giulini Domenica sera l’Inter ha pareggiato 2-2 in casa contro il ... (dailymilan)

Viterbo, proseguono gli Interventi per il diserbo meccanizzato delle erbe infestanti - Proseguono gli Interventi per il diserbo meccanizzato delle erbe infestanti. Questo il programma dei prossimi giorni: domani 17 aprile in via N. Bixio, piazza Mozzoni e via C. Menotti; il 19 aprile in ...ontuscia

Frosinone, segnali importanti per la volata salvezza - Il Frosinone risponde colpo su colpo alle altre squadre in lotta per non retrocedere. Ma ora è fondamentale tornare al successo ...ciociariaoggi

L’ex ministro Fioramonti: “Tetto di alunni stranieri Idea anti-educativa. Le scuole Internazionali sono ovunque, in Italia no” - L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, in carica per soli tre mesi dal settembre al dicembre 2019, ha rilasciato un’Intervista a Fanpage in cui ha discusso del suo attuale impiego e in cui ...tecnicadellascuola