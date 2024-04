L’incubo del mostro

(Di martedì 16 aprile 2024) Trent’anni fa il processo al contadino di Mercatale. Pietro Pacciani venne arrestato il 17 gennaio 1993 con l'accusa di essere l'omicida delle otto coppie. Il 19 aprile 1994 ebbe inizio il processo di primo grado che si concluse il primo novembre 1994 con la condanna dell’imputato all’ergastolo. Pacciani verrà però assolto, quindici mesi più tardi, il 13 febbraio 1996, nel secondo grado di giudizio dalla Corte d’assise d’appello di Firenze. La Cassazione annullò l'assoluzione e dispose un nuovo processo d’appello che non verrà mai celebrato a causa della morte di Pacciani, il 22 febbraio 1998. Ma nemmeno il successivo processo ai compagni di merende riuscirà a far luce sui delitti dele a trent’anni di distanza ci si interroga ancora - e ci si divide - tra innocentisti e colpevolisti. E tra chi ritiene che in Toscana agì un serial killer e quanti hanno ...

Ancora un episodio di sospetta intossicazione alimentare in un hotel di Montecatini Terme. Questa volta a farne le spese sono stati tre studenti e due insegnanti, parte di una comitiva in Gita ... (orizzontescuola)

Napoli, che incubo: la maledizione dei campioni d’Italia - Sappiamo che la stagione del Napoli non è neanche la lontana parente di quella che lo ha visto alzare il 3° scudetto della propria storia. Con l’addio di Luciano Spalletti molte cose sono cambiate a C ...footballnews24.eu

Chelsea-Everton 6-0, Palmer mattatore: incubo Pickford - La 33ª giornata di Premier League si è conclusa con la sfida tra Chelsea ed Everton finita sul risultato di 6-0. Una partita indirizzata dagli uomini di Pochettino sin dai primi minuti del gioco ed ...footballnews24.eu

Vanno a Corfù, ma la vacanza va male: «Non c'era nessuno, non potevamo comprare da mangiare». L'incubo di due ragazze - Partire o non partire Una domanda che ha una sola risposta possibile, sì, sempre e comunque. Soprattutto se si sceglie di dedicarsi del tempo per fare un viaggio in amicizia. Lo ...leggo