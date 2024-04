Lega Pro | 36? giornata | Avellino saldo al secondo posto | pareggia la Juve Stabia

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tinto di biancoverde il derby del Partenio-Lombardi che ha visto imporsi l’con il minimo scarto (1-0) ai danni del Benevento. Ora gli irpini sono a +3 sui giallorossi (+4 essendo avanti negli scontri diretti) e potranno gestire questo vantaggio nelle due giornate che mancano. Pareggio trae Crotone (1-1), un punto importante per i calabresi in chiave playoff mentre le Vespe erano già matematicamente in serie B. Sabato 13 aprile Brindisi-Sorrento 2-0 Monterosi-Giugliano 3-1 Potenza-Foggia 0-3 Domenica 14 aprile Casertana-Picerno 2-1 Latina-Turris 1-2 Cerignola-Francavilla 3-0 Catania-Messina 1-0 Monopoli-Taranto 1-2 Lunedì 15 aprile-Crotone ...

