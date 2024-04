Ipotesi trasloco per Kate e William | ma i principi devono contenere i costi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Sembra che il principe e la principessa del Galles stiano prendendo in considerazione l'idea di rinnovare e ampliare una poco conosciuta dependance accanto alla loro casa, l'Adelaide Cottage a Windsor. Secondo quanto scrive il Mirror,Middleton vorrebbero ristrutturare la casa in mattoni rossi, dove la principessa, in cura per il cancro, starebbe meglio. La famiglia, che si è trasferita nella tenuta del Berkshire verso la fine dell'estate 2022, attualmente divide il proprio tempo tra il cottage con quattro camere da letto e il loro amato rifugio di Anmer Hall nella tenuta di Sandringham. Sebbene Adelaide Cottage offra una posizione ideale grazie alla sua vicinanza alla Lambrook School, frequentata dal principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, gli addetti ai lavori suggeriscono che la famiglia stia ...