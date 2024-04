Il Cesena non è in vena di sconti. Ora la Recanatese è spalle al muro

(Di martedì 16 aprile 2024) 30 (3-4-2-1): Siano; Ciofi (27’st Coccolo), Prestia, Pieraccini; Adamo (9’st Pierozzi), Saber (9’t Francesconi), De Rose (27’st Varone) Donnarumma (16’st David); Berti, Kargbo; Corazza. A disp. Pisseri, Klinsmann, Pitti, Chiarello, Shpendi, Ogunseye Silvestri, Valentini. All. Toscano.(3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Veltri; Raimo, Carpani, Raparo (1’st Morrone), Pelamatti 24’st Longobardi); Sbaffo (42’st Fiorini), Lipari (18’pt Mazia); Melchiorri (24’st Ahmetaj). A disp. Mascolo, Verdini, Allievi, Prisco, Egharevba, Guidobaldi, Rizzo, Ferretti. All. Filippi. Arbitro: Turrini di Firenze. Note: spettatori 9.506, incasso 60.580 euro. Angoli 3-4 Recupero 3’+4’. Ammoniti: Melchiorri, Pieraccini, Prestia, Sbaffo. Reti: 10’pt Berti, 20’Corazza, 45’st Berti. Premessa: serviva un miracolo, o qualcosa di simile, per ...

