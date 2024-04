Inter-Cagliari in campo tra poco per la partita della 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. ... (inter-news)

Guida completa all'IRPEF 2024 per lavoratori dipendenti : scaglioni , bonus e tasse . L'anno 2024 porta con sé importanti novità per l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La riforma, ... (gazzettadelsud)

Guida agli olii d’Italia, l’aiuto di Banca Mps - Celebra la diversità degli extravergine italiani e valorizza i produttori. Presentata a Verona, al Sol&Agrifood, la Guida Oli d’Italia dedicata agli extravergine italiani, giunta alla 14esima edizione ...lanazione

A Roma c'è il rider salva-libri, si chiama Matteo Pratticò: «Li ripesco dai cassonetti, la cultura non è spazzatura» - Anche San Paolo e i quartieri limitrofi hanno il loro supereroe: non Guida una macchina pluriaccessoriata come Batman ma si sposta in bicicletta; non va a caccia di cattivi come Superman, ma di libri.ilmessaggero

Nuova patente, le regole le detta l’UE - L’Europa è unita, ma gli europei continuano a essere divisi da tante cose, per fortuna ci pensa Bruxelles a creare delle regole comuni per cercare di ridurre le differenze tra i singoli Stati membri.quotidiano