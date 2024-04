Furlani | «Milan-Inter? A mille! Ma sappiamo come finisce la Serie A»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024), amministratore delegato del, ha avuto unvento in studio stasera a Super Tele su DAZN. Inevitabile il riferimento al derby contro l’di lunedì prossimo. IL MOMENTO – Per il, prima dell’, c’è il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Dopo la sconfitta dell’andata. Giorgiovaluta il doppio impegno: «Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti, che affrontiamo con ottimismo: vediamo, incrociamo le dita e speriamo di fare bene. Valutazione della stagione? Troppo presto, vediamo quest’ultimo mesetto. Per ora stiamo facendo bene, stiamo facendo meglio rispetto all’anno scorso. Un peccato essere usciti dalla Champions League, poi noi partiamo ogni anno per vincere. Il ...