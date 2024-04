Cuneo Il Comune digitalizza la procedura per richiedere l’idoneità abitativa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 aprile 2024) Nell’ottica di semplificare i servizi della Pubblica Amministrazione, ildihato le pratiche relative al rilascio delle “Attestazioni di conformità tecnica ai fini del”. Si tratta di un documento richiesto dalla Questura ai cittadini non comunitari per il rilascio del permesso di soggiorno: garantisce, grazie all’attestazione di un professionista, che l’immobile in cui abiteranno sia conforme ai requisiti richiesti dalla legge. Fino a pochi giorni fa le richieste erano gestite, in cartaceo, dallo Sportello Unico del Cittadino, costringendo i tecnici o gli utenti a recarsi fisicamente in Municipio. Dal 18 marzo scorso, al fine di migliorare l’accessibilità al servizio e l’efficienza del processo, è stata varata una nuova sezione dello Sportello Unico ...