Conceiçao ora ne ha bisogno | «Taremi dal 1?? Dipende da una cosa!»

(Di martedì 16 aprile 2024)è ormai alle ultime partite con la maglia del Porto, prima di approdare all'Inter.ne parla alla vigilia di coppa. NON SI SBILANCIA ? Mehdinell'ultima partita del Porto contro il Famalicao è ritornato al gol salvando la sua squadra. Sergio, in conferenza stampa, si esprime sulle possibilità di vederlo dal primo minuto domani contro il Guimaraes: «Vediamo, non dico le formazioni il giorno prima. Vedrete domani, sono giocatori che ho a disposizione edalla strategia di gioco»., dal primo luglio, sarà un giocatore dell'Inter a parametro zero.