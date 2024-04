Atalanta-Verona 2-2 | rimonta gialloblu e stop nerazzurri

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 match in calendario oggi per la 32esima giornata della Serie A 2023-2024. I, che devono recuperare la partita con la Fiorentina, salgono a 51 punti, a -4 dal quinto posto occupato dalla Roma. Ilsale a 28 punti e affianca l’Empoli e l’Udinese al quart’ultimo posto. L’va a segno 2 volte in avvio. Isbloccano il risultato al 13? con Scamacca, che sfrutta il suggerimento di Koopmeiners e firma l’1-0. Il centravanti ispira il raddoppio, che arriva al 18? con la rete di Ederson a coronamento di un contropiede perfetto: 2-0. Ilraddrizza la partita in 5 minuti nella ripresa. Al 56? Suslov accende Noslin, che mette il pallone a disposizione di Lazovic: conclusione precisa dal ...

