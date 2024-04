Zenith | la beffa è servita Festeggia il Montecatini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) ValdinievolePrato 0 VALDINIEVOLE: Gega, Fanti, Lucchesi, Pratesi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba, Bibaj, Bacci. A disp.: Bejzaku, Del Carlo, Natali, Giulianelli, Gamberucci, Lici, Alessiani, Coselli, Liberto. All.: Tocchini.PRATO: Brunelli, Bucciantini, Mariani, Saccenti, Castiello, Cela, Chiaramonti, Mari, Rosi, Lunghi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Buscema, Luka, Bagni, Braccesi, Falteri, Casini, Gonfiantini, Moretti. All.: Settesoldi. Arbitro: Giovanili di Arezzo. Reti: 95’ Volpi. Brutta battuta d’arresto per laPrato, che un po’ a sorpresa viene sconfitta di misura in casa delTerme. Il secondo ko consecutivo fa scivolare gli uomini di Settesoldi al quarto posto nella classifica del girone A di ...