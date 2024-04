Xiaomi 14 Series | arriva la nuova Master Class Xiaomi & Leica

(Di lunedì 15 aprile 2024) Con la14anche laSupported bynominata “See The World In A New Light”in collaborazione con, rinomata per la sua esperienza nel campo della fotografia, è orgogliosa di presentare il suggestivo format “See The World In A New Light“, nel contesto della serie di. Combinando la tecnologia dicon l’ineguagliabile eccellenza ottica di, il progetto mira ad offrire agli utenti la possibilità di esplorare e apprezzare la bellezza del mondo come mai prima ...

Javier Corso (courtesy of Xiaomi) - Nove fotografi professionisti, due radiose città spagnole (Madrid e Valencia) e le lenti Leica della serie Xiaomi 14: il racconto di una masterclass capace di confermare che quel piccolo strumento che ...linkiesta