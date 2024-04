Xavi | «Decidere di andare via mi ha liberato mentalmente e ha liberato anche i giocatori»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Domani sera ritornano i quarti di Champions League. Al Montjuïc il Barcellona deve mantenere il vantaggio sul Psg (2-3 all’andata a Parigi).Hernandez in conferenza stampa ha detto di essere “emozionato” per una partita che potrebbe essere storica. Le sue parole riportate da Marca.: «Abbiamo ritrovato l’entusiasmo che ci è mancato durante la stagione» Sulla partita di domani: «Per noi è una grande opportunità come club. Giochiamo in casa, un fattore a nostro favore, il Montjuïc dovrà ospitare una notte magica come quelle del Camp Nou. Luis Enrique non farà speculazioni, mi aspetto una partita come quella dell’andata, uomo a uomo, linea difensiva alta… ci vuole personalità per passare. Saranno coraggiosi, perché hanno bisogno di vincere. Siamo emozionati».sulle condizioni di Pedri e Gundogan: «Mi piacciono entrambi. Se ...

