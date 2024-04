Xabi Alonso è nella storia col Bayer | «E’ il nuovo Kaiser»

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha conquistato il titolo in Bundesliga con ilLeverkusen per la prima voltae i quotidiani lo elogianoha conquistato il titolo in Bundesliga con ilLeverkusen per la prima voltae i quotidiani lo elogiano.

Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta . La squadra di Xabi Alonso batte il Werder Brema per 5-0 e scrive il suo nome nella storia della Bundesliga e del calcio ... (fanpage)

Le parole di Xabi Alonso , tecnico del Bayer Leverkusen , dopo la vittoria della loro prima Bundesliga (e l’immancabile doccia di birra) Giornata di festa a Leverkusen per la vittoria della Bundesliga ... (calcionews24)

Bayer Leverkusen campione, i segreti: come è nato il trionfo in Bundesliga - Per anni è stata la squadra “bella e giovane”, ora finalmente è diventata anche vincente. Merito di Xabi e di una mentalità nuova ...tuttosport

Il Bayer Leverkusen si laurea campione di Germania per la prima volta nella sua storia - Le Aspirine vincono la Bundesliga con cinque giornate di anticipo. Grandi meriti per Xabi Alonso che ha costruito una squadra formidabile ...ilgiornale

