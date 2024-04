WWE | Rhea Ripley conferma l’attacco di panico a Wrestlemania e ringrazia pubblicamente Jason Jordan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo i rumor dell’ultima settimana, che hanno riportato comeabbia avuto un attacco dipoche ore prima del suo match diXL, Mami ha indirettamenteto l’aiuto, fondamentale, di(da anni ormai nel ruolo di producer), che l’avrebbe calmata consentendo alla vera leader del Judgment Day di esibirsi, senza problemi, nell’opener dello Showcase of Immortals contro Becky Lynch. He’s the Best!WWE (@WWE) April 14, 2024 Rispondendo alla news ripresa da un account X, la Women’s World Champion ha affermato semplicemente come “lui sia il migliore“, riferendosi proprio ando quindi ...

WWE: Super card confermata per il Raw di stanotte, a Montreal non solo il ritorno di Sheamus - La WWE ha confermato buona parte della card dell'odierno episodio di Raw, che avrà come piatti forti il ritorno di Sheamus e la difesa dell'Intercontinental Title da parte di Sami Zayn, che tra le mur ...zonawrestling

New Photos Of Alexa Bliss, Liv Morgan, Maxxine Dupri, Chelsea Green, Bayley, Tegan Nox, & More - New Photos Of Alexa Bliss, Liv Morgan, Maxxine Dupri, Chelsea Green, Bayley, Tegan Nox, & More Wrestling News and Rumors ...ewrestlingnews

Rhea Ripley Flaunts New Physique Before WWE SmackDown - W omen's World Champion Rhea Ripley has boldly showcased her transformed physique on social media in response to a fan's admiration, setting a confident tone ahead of tonight's WWE SmackDown. The ...msn