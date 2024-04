WTA Stoccarda | Badosa avanza e avrà l’amica Sabalenka Ok Vickery e Kudermetova

Il Tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda , in programma dal 15 al 21 aprile nella città tedesca. Come sempre un campo partecipanti di altissimo livello per questo primo grande appuntamento ... (sportface)

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 15 a domenica 21 aprile: tre del circuito maschile ATP, ... (digital-news)