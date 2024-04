Gli aggiornamenti in diretta di oggi, 15 aprile, sull' Attacco dell'Iran a Israele con centinaia di droni e missili : le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente .Continua a leggere (fanpage)

Wsj, lancio non riuscito per metà missili iraniani su Israele - Secondo funzionari statunitensi citati dal Wall Street Journal, per metà dei missili balistici dell'Iran contro Israele il lancio non è riuscito o sono caduti prima di raggiungere l'obiettivo. (ANSA) ...ansa

Iran - Israele, le notizie in diretta | Wsj: non è riuscito il lancio di metà dei missili iraniani su Israele - Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile l'Iran ha lanciato contro Israele un attacco con centinaia di droni e missili. Teheran lo ha definito «una risposta all'azione israeliana su Damasco • ...corriere

Guerra in Ucraina, WSJ: «Putin vuole riavviare la centrale nucleare di Zaporizhzhia». Ancora sotto attacco - Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 16 dei 17 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia durante la notte. Lo ha riferito l'Aeronautica Militare di Kiev. I droni russi ...ilmattino