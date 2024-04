Wendy Choo | una superstar senza infamia ne lode

(Di lunedì 15 aprile 2024) Oggi per questa nostra rubrica dedicata al mondo di NXT voglio parlarvi di, la 32enne americana nativa di New York. Oltre ad aver avuto un passato nel mondo sportivo universitario come pallavolista, e non solo, è arrivata nel mondo del pro wrestling dieci anni fa, nel 2014. Ha lottato principalmente nella Ring of Honor e in diverse federazioni delle Indy. Nel 2018 ha firmato con la WWE avendo una prima gimmick non molto riuscita, ma poi con questa gimmick attuale ha trovato un buon successo tutto sommato. Ha uno stile di lotta molto portato alla tecnica e lo sfrutta come meglio può sul ring. Direi che però per il momento non ha avuto delle grandi occasioni di ottenere qualcosa di importante nella WWE e ciò la mette attualmente in una sorta di limbo dato che non saprei se è carne o pesce. Anche il lungo infortunio che la tiene ancora ...

