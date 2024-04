WBD | la cifra che avrebbe sborsato per avere Amadeus in esclusiva per tre anni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 aprile 2024) WBD, acronimo di Warner Bros Discovery, pare che abbia deciso di aprire il portafogli e di staccare un bell’assegno ad. Fra i mille motivi che loro spinto a lasciare la Rai per passare a Nove, infatti, ce ne sarebbe anche uno di natura economica. “La firma sul contratto non è stata ancora messa, e forse queste indiscrezioni sono un modo per forzare la mano agli americani per allargare ruolo e competenze del conduttore: nell’attuale proposta, viene inquadrato solamente come presentatore. E anche sulla consulenza esterna disulla formulazione dei format, qualcuno ha storto il naso. C’è poi un altro aspetto, centrale: l’ingaggio“, si legge su Open, che riporta anche un’indiscrezione di LaPresse. “LaPresse ha rivelato che laindividuata dalle parti è di 15 milioni di euro per tre ...