Vogliono candidarlo | lui dirà no Carofiglio | l' ultimo disastro di Schlein e Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Gianrico il fico; non nel senso del frutto bensì in quello del Fonzie del Tavoliere. A chi ha simpatie per il centrodestra, ma probabilmente anche a più d'uno tra coloro che ne hanno per il centrosinistra, Gianricodifficilmente può stare simpatico. Trasmette un'aria da “so tutto io”, che viene fatalmente confermata ogni volta che apre bocca e, con ragionamenti e toni metallici quanto inappellabili, si erge due palmi sopra l'interlocutore, quasi sempre cecchinandolo spietatamente. Beninteso, la logica è ferrea però tradisce la formazione professionale dell'uomo, che tanti, tanti anni fa era un pm, collega dell'attuale governatore pugliese Michele Emiliano, quello che ha la giunta che ha svariati problemi con la giustizia. Il suo eloquio nei dibattiti è una sequenza di j'accuse, però alquanto partigiani. È, nella sua nuova dimensione e non già in quella che ...